الإمارات تدعو لحماية المنشآت الدبلوماسية في السودان

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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شددت دولة الإمارات على حماية المنشآت الدبلوماسية، ومقار منتسبي السفارات في السودان، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بثته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، عبّر عن الإدانة الشديدة للدولة، على إثر تعرض منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

استنكار شديد

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. فيما شددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً نحو المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وفي التفاصيل، كانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أعلنت، أول من أمس، تعرض منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، للاعتداء والتخريب، وأكدت في بيان «تواجد السفير، وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه».

رفض

من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية، رفضها كل أشكال العنف والتخريب، تجاه البعثات، والممثليات الدبلوماسية في السودان. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن إدانة المملكة تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، داعية طرفي الصراع للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في البلاد.

حماية

في الأثناء، أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني، في الخرطوم، وشددت على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، تأكيد موقف قطر، الداعي إلى الوقف الفوري للقتال في السودان، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما أعربت الوزارة عن تطلع قطر إلى انتهاج جميع الأطراف الحوار، والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

حل سياسي

أكد البرلمان العربي، رفضه أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، داعياً السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية؛ ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ودعا البرلمان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

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