وزير الداخلية الروسي يزور السعودية

المصدر: (الرياض - وكالات)

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زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأجرى محادثات مع نظيره في المملكة، بحسب وسائل إعلام سعودية رسمية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن كولوكولتسيف التقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود. وأضافت، دون الخوض في تفاصيل، «جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وجاءت زيارة كولوكولتسيف إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة خلال القمة العربية بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة. وتؤكد المملكة وبقية الدول العربية على موقفها الحيادي في الحرب الأوكرانية، وتواصل اتصالاتها مع الجانبية، مع الدعوة الدائمة لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

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