الإمارات ترحب بإعلان وقف النار في السودان

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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رحبت دولة الإمارات، أمس، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان، إعلاناً لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأعربت عن أملها في أن يكون الإعلان الحالي خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، على جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، التي أثمرت توقيع هذه الهدنة؛ لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، بما يمهد الطريق لإنهاء الأزمة، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى، والأطفال، وكبار السن، والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

بيان مشترك

وتفصيلاً، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، أمس، توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار «قصير الأمد» بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

وجاء في بيان مشترك للرياض وواشنطن، «وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في مدينة جدة (...). يظل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، ساري المفعول لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين».

وأضاف البيان: «اتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، ما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين».

وأكد الجانبان لممثلي السعودية والولايات المتحدة المسهلين للاتفاق، التزامهما بعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية، وقبل بدء وقف إطلاق النار. وسوف يدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ يوم الاثنين المقبل، الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم.

ونوّه البيان إلى أن «الطرفين قد سبق لهما إعلان وقف إطلاق النار الذي لم يتم العمل به. وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، تم التوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة من قبل الطرفين، وستدعمها آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دولياً من قبل السعودية والولايات المتحدة. كما يتماشى وقف إطلاق النار قصير الأمد مع النهج التدريجي الذي اتفق عليه الطرفان».

محادثات لاحقة

ومن المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين، مثل: إخلاء القوات من المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين العموميين على استئناف واجباتهم المعتادة.

وتابع البيان: «نظراً إلى صعوبة الصراع، كان تركيزنا المباشر على وقف القتال لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتهدف محادثات جدة إلى وقف إطلاق النار قصير الأمد لتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

إنها ليست عملية سياسية ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها كذلك، كما نتوقع أن تتناول المحادثات اللاحقة، والتي ستشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لاستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية».

فيما طالبت السعودية والولايات المتحدة، بحسب البيان، الأطراف بالالتزام الكامل بما وقع عليه؛ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة، التي هم في أمس الحاجة إليها. وأكد البلدان وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني الذي عانى خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة ويلات هذا الصراع المدمر.

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