الإمارات تدين بشدة اقتحام سفارة قطر في الخرطوم

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات، بشدة، تعرض سفارة دولة قطر الشقيقة في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

أضرار مادية

وتفصيلاً، تعرضت السفارة القطرية في الخرطوم، أمس، إلى هجوم أوقع أضراراً مادية فقط، إذ كان قد تم إجلاء كل الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة في وقت سابق، بحسب وزارتي الخارجية القطرية والسودانية.

من ناحيتها، أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، وسط تأكيدها إجلاء طاقم السفارة سابقاً، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب، واستمرار الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية، التي تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم. وأعربت الوزارة في بيان عن «تضامن المملكة مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها».

اتهام

في الأثناء، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، أمس، قوات الدعم السريع باقتحام مقر السفارة القطرية في الخرطوم.

وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، «تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات ميليشيا الدعم السريع المتمردة السبت 20مايو 2023 بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات، وأجهزة الحاسوب، والسيارات، دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية».

وأضافت «تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات الميليشيا المتمردة، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية».

ضربات جوية

ميدانياً، تواصلت المعارك والاشتباكات في الخرطوم، حيث سمع دوي انفجارات جنوبي العاصمة، وسط أنباء بوقوع قصف باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان غربي الخرطوم، فيما شهدت العاصمة ضربات جوية في جنوب أم درمان وشمال بحري.

حيث انهالت الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم طيلة ليلة السبت حتى الصباح.وفي دارفور غرباً، على الحدود مع تشاد، وقعت معارك عنيفة خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في مدينة نيالا، عاصمة ولاية شمال دارفور، أسفرت عن سقوط 22 قتيلاً، وفقاً لنقابة المحامين السودانيين.

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