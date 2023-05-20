البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، إنه "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وبحسب البيان، فإن القرار يأتي "تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

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