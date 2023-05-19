الإمارات تجدد دعمها لسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات، دعمها لسيادة العراق، ووحدته، وسلامة أراضيه، وأكدت رفضها لأي تدخلات في شؤونه الداخلية، مشددةً على تضامنها مع الشعب العراقي الشقيق في سعيه نحو التعافي، وتطلعه إلى بناء مستقبل أفضل يعمه السلام والازدهار.

جاء ذلك في بيان البعثة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، نشرته على موقعها الإلكتروني، فيما ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، الذي قال، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق في مارس الماضي، جسدت الدعم الأممي المتواصل للعراق وشعبه، مشدداً على أهمية استمرار تواصل المجتمع الدولي مع العراق، خاصة خلال مرحلة عمل الحكومة على تجاوز تحديات العقود الماضية، وإجراء الإصلاحات اللازمة، بما يُلبي احتياجات الشعب العراقي.

ورحب أبوشهاب بالتطورات الإيجابية التي شهدها العراق أخيراً، منها اتفاق بغداد وأربيل على استئناف تصدير النفط، معرباً عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقدّماً في كافة المسائل العالقة بين الجانبين، كإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، بما يدعم قطاعي النفط والاقتصاد في العراق.

وأكد أهمية إتمام إجراءات اعتماد قانون الموازنة الاتحادية، كما حث على عقد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في إقليم كردستان وانتخابات المحافظات حسب المواعيد المحددة، مع تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة فيها.

وعلى الصعيد الأمني، أشاد أبوشهاب بالجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب التي خفضت وتيرة هجمات «داعش» في العراق خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستويات غير مسبوقة، مشدداً على أهمية مواصلة هذه المساعي، خاصة مع استمرار هجمات «داعش» المدانة في المناطق العراقية وضد القوات الأمنية.

وأثنى أبوشهاب على الدور القيادي للحكومة في التعامل مع مظاهر تغير المناخ وأزمة المياه، ومبادرتها باستضافة مؤتمر حول المناخ، إلى جانب عقدها مؤتمر بغداد الثالث للمياه أخيراً، وثمّن مشاركات العراق الواسعة في عدد من الأطُر والآليات الإقليمية، بما يدعم حل قضايا المنطقة.

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