الإمارات ترحب بتمديد اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: وام

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رحّبت دولة الإمارات بتمديد أطراف اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" والعمل بهذا الاتفاق لشهرين إضافيين، وثمنّت الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إلى أنّ هذا التمديد يعد خطوة إيجابية ستسهم في التخفيف من نقص الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أوكرانيا على استجابتهما لهذه الجهود، معربةً عن أملها في أن تساهم هذه المساعي المبذولة في إحلال السلام بين البلدين، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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