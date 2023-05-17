"لوكهيد مارتن" : الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 تطوراً في العالم

المصدر: وام

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أكد جون نيكلسون الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط أن دولة الإمارات تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة F 16 تطورا في العالم، مشيرا إلى أن لدى الشركة أكثر من 3000 طائرة من طراز F 16s حول العالم في 25 دولة مختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع للشركة في أبوظبي استقطب منذ العام 2017 أكثر من 110 متدربات ومتدربين إماراتيين يعملون على استشراف مستقبل الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات ضمن قطاع الطيران والدفاع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المتدربين الإماراتيين جميعهم طلاب في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وقدموا نموذجا رائدا يدعو للفخر في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة وإيجاد الحلول وذلك خلال فترة تدريبهم في مركز الابتكار التابع للشركة.

وأشار إلى أن هؤلاء المتدربين لديهم الفرصة للعمل على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنمذجة والمحاكاة والعمليات التجارية والعديد من الجوانب الأخرى التي تؤهلهم للعمل في كبرى الشركات العالمية والذي يأتي انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات والممتدة لأكثر من 50 عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وقال إن شركة لوكهيد مارتن تضم عددا من مواطني دولة الإمارات ضمن موظفيها من خريجي المركز حيث زار الخريجون من البرنامج الولايات المتحدة واطلعوا على الأنظمة التكنولوجية المتطورة المختلفة والفضاء وأنظمة المهام الدوارة والبعثات من أجل الحصول على فهم أعمق لما يعنيه العمل داخل شركة كبرى متعددة الجنسيات.

وأشار إلى أن الحلول التي تعمل عليها شركة لوكهيد مارتن في برامج التدريب مرتبطة بالعمليات والحلول التي تطورها الشركة لذلك يعمل المتدربون مع العلماء والمهندسين في الشركة لحل المشكلات الحقيقية التي يواجهها العملاء اليوم في العديد من الحلول مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويتم تطبيقها على برامج الشركة الفعلية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والتوصل إلى بعض الحلول الفريدة أيضا.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات هائلة من البيانات في فترة زمنية قصيرة للغاية وإرسال هذه المعلومات إلى صانعي القرار لمساعدتهم على اتخاذ أفضل قرار ممكن في أقصر وقت ممكن؛ وقال إن شركة لوكهيد مارتن تقدم منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لتلك الدولة أو المنطقة حيث تشمل المنتجات الأقمار الفضائية والتي توفر إنذارًا مبكرًا وأنظمة الدفاع ومقاتلة F 35 من الجيل الخامس الأكثر تقدمًا في العالم و F 16 إضافة إلى Block 70 والتي يتم تقديمها في جميع أنحاء المنطقة والإمارات التي لديها أحد أكثر المقاتلات تقدما في العالم.

ونوه إلى أن عدد موظفي شركة لوكهيد مارتن يصل إلى 116 ألف موظف إضافة إلى أكثر من 60 ألف مهندس وعالم فيما يعمل في الشركة ما يزيد عن 8 آلاف موظف من جنسيات مختلفة جميعهم يعملون على توفير أحدث الحلول التكنولوجية وامتلاك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم.

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