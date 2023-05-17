الإمارات تدين اقتحام مقار دبلوماسية في الخرطوم

المصدر: أبوظبي - وام، الخرطوم - طارق عثمان

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أدانت دولة الإمارات بشدة تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وقف النار

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

في غضون ذلك، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السودانية مواجهات هي الأعنف بين الجيش وقوات الدعم السريع، على الرغم من الهدنة المعلنة بين الطرفين، والمفاوضات الجارية في مدينة جدة السعودية، دون اعتبار لإعلان المبادئ الموقع الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الجانبان الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مع توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفيما يزداد الوضع الإنساني تعقيداً بعد شهر من الاشتباكات، ارتفعت وتيرة المطالبات بضرورة إنهاء العنف، إذ لا تزال قوات الدعم السريع تتخذ من المستشفيات ارتكازات لها، بجانب تمركزها في منازل مدنية في أحياء مختلفة بولاية الخرطوم، في وقت تواصلت فيه عملية الفرار الجماعي لمئات الآلاف بحثاً عن النجاة.

مواجهات

ومنذ فجر أمس دخل المتحاربون في موجة من المواجهات العنيفة في عدة مواقع بمدن العاصمة الخرطوم الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان)، حيث شن الجيش هجوماً عنيفاً على تمركزات قوات الدعم السريع، التي تنوي إعادة الهجوم على منطقة وادي سيدنا العسكرية.

والتي تضم إحدى أهم القواعد الجوية التي يستخدمها سلاح الجو السوداني، وتجمعت أرتال من قوات الدعم السريع في مناطق عدة بغرض السيطرة على القاعدة المهمة، إلا أنها تراجعت بعد تبادل للنيران بين الجانبين استمر لساعات.

وفي محور مدينة الخرطوم، تواصلت الاشتباكات بشكل مكثف، خصوصاً في منطقة (جنوب السلمة وشارع الهواء) باتجاه مجمع ساريا والمناطق القريبة منه، وذلك بعد محاولة لقوات الدعم السريع شن هجوم واسع على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة والمواقع العسكرية المجاورة له.

ونفذ سلاح الجو السوداني طلعات جوية استهدف عدة مواقع جنوب الخرطوم شملت أحياء الراقي، المجاهدين، جبرة، الصحافات، ومحيط منطقة كنار والامتداد والعشرة، ولم تشر أي تقارير إلى وجود خسائر وسط المدنيين.

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