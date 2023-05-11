الملك سلمان يدعو الأسد لحضور القمة العربية في الرياض

المصدر: (دمشق - وكالات)

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تعقد في المملكة يوم التاسع عشر من مايو الجاري.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، فإن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، قام بتسليم الدعوة خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق.

ونقل السفير السديري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيق الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

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