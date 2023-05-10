الإمارات تجدد دعوتها الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار بالسودان

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت الإمارات دعوتها الأطراف السودانية إلى الالتزام بالهدنة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تيسير المحادثات الجارية بين الأطراف في جدة.

وأكد بيان الدولة الذي ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة في الأمم المتحدة، ونشره موقع البعثة الدائمة، أنه لا بديل عن الحوار والتواصل البنّاء لإعادة السودان إلى طريق الانتقال السلمي.

ولهذا، سنواصل دعم المبادرات المنصبة في هذا الاتجاه، ومنها تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي والإيغاد وجامعة الدول العربية وغيرها من المبادرات لأهميتها في مساعدة السودانيين على تخطي الأزمة الراهنة.

وقالت، إنّ اجتماع المجلس يعقد في مرحلة بالغة الدقة، حيث تستمر الاشتباكات في السودان رغم تمديد الهدنة المعلنة، هذا إلى جانب وقوع خسائر فادحة في الأرواح وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، والتي قد تهدد بتقويض الجهود التي بذلتها بعثة يونيسفا حتى الآن لدعم الاستقرار الهش في منطقة أبيي.

وقالت الحفيتي في البيان، إن الدولة تواصل مساعداتها الإغاثية اليومية للشعب السوداني، إلى جانب عمليات الإجلاء لرعايا أكثر من عشرين دولة، وتوفير الرعاية لهم طوال فترة تواجدهم في الدولة إلى حين عودتهم إلى بلدانهم.

منطقة أبيي

وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة أبيي، شدد بيان الدولة على ضرورة الحفاظ على التعاون بين السودان وجنوب السودان بشأن المنطقة، بما في ذلك عبر المشاركات رفيعة المستوى والتي تمثلت بعقد محادثات واجتماعات ثنائية بشأن أبيي.

وأن يواصل الطرفان ما أكدا عليه خلال هذه الاجتماعات من حيث التزامهما بالتواصل البنّاء ومناقشة الوضع النهائي للمنطقة في الجولات المقبلة، فضلاً عن موافقتهما على استئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي.

وأكد البيان أن للمنظمات الإقليمية دوراً مهماً في دعم وتوطيد هذه العلاقات لتحقيق النتائج المرجوة، في ظل التأثير المحتمل للأوضاع الراهنة في السودان والتوترات المستمرة في جنوب السودان.

ومع مواصلة الجهود لتمهيد الطريق أمام مناقشة الوضع النهائي لمنطقة أبيي، عبّر البيان عن القلق من استمرار الاشتباكات والعنف بين المجتمعات والحوادث التي تعيق عمليات بعثة يونيسفا وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في المنطقة. ولهذا، دعا بيان الدولة إلى وقف أعمال العنف، وأدان عمليات قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

جهود مشتركة

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة في منطقة أبيي والتحديات القائمة في المنطقة على نطاق أوسع، شدد البيان على أهمية الجهود المشتركة لكلا المنسقين المقيمين في السودان وجنوب السودان لتنفيذ البرنامج المشترك لمنطقة أبيي، وبما يدعم سبل المعيشة لسكانها.

وختم البيان بأن الإمارات تشجع بعثة يونيسفا على مواصلة تعزيز جهودها في منطقة أبيي والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة للحد من التوترات الحالية بين المجتمعات.

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