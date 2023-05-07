الإمارات تدين بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أدانت دولة الإمارات بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي، اللذين وقعا في صربيا، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

فيما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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