الإمارات تدين بشدة اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

المصدر: أبوظبي - وام - عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة، أمس، اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل مجموعة مسلحة قامت بالتخريب والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

استنكار شديد

في الأثناء، استنكرت المملكة العربية السعودية بـ«أشد العبارات» اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في الخرطوم على أيدي مجموعة مسلحة.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن مبنى الملحقية تعرض أول من أمس الثلاثاء لاقتحام من قبل جماعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات، واستولت على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمتها وخوادمها.

ودعت الوزارة إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة. فيما جددت دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين والمدنيين السودانيين.

انتهاك صارخ

وفي سياق متصل، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مجموعة مسلحة مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان، التي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على ممتلكات الملحقية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن «هذا العمل المجرم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية، وقواعد القانون الدولي، واتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تحرم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة».

ودعت الوزارة السلطات الرسمية، وكل الأطراف المعنية في السودان إلى سرعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، وضمان سلامة مبانيها وطاقمها، ومعاقبة الجناة مرتكبي الاقتحام.

كما أعربت الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها كل الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها؛ للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.

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