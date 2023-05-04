قرقاش: الإمارات إلى جانب السودان وشعبه الشقيق

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية السودان وشعبه الشقيق.

مشدداً على إيلاء دولة الإمارات الأوضاع الإنسانية الأهمية القصوى، وذلك عبر تقديمها العون للأشقاء، إلى جانب إرسال المساعدات العاجلة للاجئين السودانيين في دول الجوار؛ للتخفيف من معاناتهم، جنباً إلى جنب مع عمليات إجلاء مواطنيها ودبلوماسيين ورعايا أكثر من 25 دولة. فيما جدد، في ذات الوقت، دعوة الإمارات إلى الوقف الفوري للقتال في البلاد.

ودوّن معالي الدكتور أنور قرقاش، في حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «مع استمرار الأزمة في السودان، تولي دولة الإمارات الأوضاع الإنسانية الأهمية القصوى، ومع تأكيدها ضرورة وقف القتال الفوري، تعمل على تقديم العون للأشقاء، والتخفيف من معاناتهم عبر إرسال المساعدات العاجلة للاجئين السودانيين في دول الجوار بجانب عمليات إجلاء مواطنيها ودبلوماسيين ورعايا أكثر من 25 دولة».

وأضاف معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «الإمارات تقف إلى جانب السودان وشعبه الشقيق».

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