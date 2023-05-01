الشعفار مراقباً دولياً في استفتاء أوزبكستان

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك أسامة أحمد الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكستانية، بصفته مراقباً دولياً، في استفتاء الإصلاحات الدستورية بجمهورية أوزبكستان، أمس، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وفي بيان صادر عن مكتب المجلس، فقد اعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية في أوزبكستان 383 مراقباً دولياً من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ومن بينهم سعادة الشعفار، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وأكد الشعفار عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين وقيادتيهما، والتي توجت مؤخراً بتعاون استراتيجي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، منوهاً بأن مشاركته في الرقابة على الاستفتاء، يعكس العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان الصديقة. ونوه بأهمية زيادة التعاون والتنسيق بين الدولتين الصديقتين، في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة، كما أعرب عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم والازدهار لأوزبكستان.

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