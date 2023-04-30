السعودية تجلي إيرانيين من السودان للمرة الأولى

المصدر: جدة - أ.ف.ب

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وصل أمس، 65 إيرانياً، بين نحو 1900 شخص تم إجلاؤهم من السودان، على متن سفينة سعودية إلى مدينة جدة، يعتبرون أول مجموعة إيرانيين تنقلهم المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء.

وقال الدبلوماسي الإيراني، حسن زرنكار أبرقوئي، الذي كان في استقبال الإيرانيين بقاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، إن المجموعة التي تضم 65 إيرانياً هي «الأولى» التي يتم إجلاؤها من السودان.

وشكر الرياض على تعاونها، معتبراً ذلك «مؤشراً إلى التعاون القنصلي بين البلدين، وكذلك التعاون الإنساني».

وكان في استقبال الإيرانيين في جدة، 4 دبلوماسيين إيرانيين، علماً أن البعثات الدبلوماسية لم تفتح رسمياً بعد. وقال أبرقوئي، إن السفارات سوف تعيد فتح أبوابها «في أقرب وقت ممكن».

من جانبه، قال الإيراني مهرداد مالك زاده (28 عاماً)، من بين الوافدين من السودان «صراحةً لم نتخيل أبداً أننا سنأتي إلى السعودية، عندما يتم إجلاؤنا». وأضاف «لحسن الحظ، ساعدونا حقاً في الخروج، وضعوا خلافاتهم جانباً، وعملوا معاً، لقد أنقذوا أرواحاً».

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، وصول 20 مواطناً سعودياً إلى مدينة جدة، إضافة إلى 1866 شخصاً يحملون أكثر من 65 جنسية.

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