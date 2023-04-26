الإمارات تسهم في إعداد آلية لرعاية اللاجئين العرب

المصدر: دبي - البيان

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يشارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الرابعة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 29 حتى 30 أبريل الجاري في القاهرة.

إذ من المقرر إعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب، مع العمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، فضلاً عن تداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان. وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

مكافحة العنف الأسري

كما تشارك ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إذ من المقرر أن تستعرض اللجنة دراسة آليات اعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية)، بينما سوف تطلع على تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومستجدات تنظيم ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، فيما سوف تناقش مستجدات إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.

هذا، وسوف يشارك أحمد بوشهاب في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالمنتدى الاقتصادي، التابعة للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية غداً الخميس، وفي اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث تستعرض اللجنة مشاريع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

حقوق الإنسان

في الأثناء، تشارك شذى النقبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسوف تناقش اللجنة مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2022، ومسودة مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال - خاصة أسوأ أشكاله - في المنطقة العربية بحلول عام 2026.

كما من المقرر أيضاً أن تطلع اللجنة على ثلاث مذكرات مقدمة من الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، وإعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، وتداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان.

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