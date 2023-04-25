المرر يحث مجلس الأمن على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لحل النزاعات سلمياً

المصدر: وام

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حث معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لحل النزاعات حول العالم سلمياً، وذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن " تعزيز فعالية العمل متعدد الأطراف عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ".

وقال معاليه: "إن التزامنا الراسخ بتعزيز فعالية العمل متعدد الأطراف، والقائم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يعد مسألة بالغة الأهمية لصون السلم والأمن الدوليين. كما أن الدفاع عن مبادئ هذا الميثاق يأتي في صميم الحفاظ على فعالية العمل متعدد الأطراف"، مشيرا إلى أن مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة تحتم علينا تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والأزمات، امتداداً من أوكرانيا إلى السودان.

وشدد معاليه في بيانه على ضرورة أن يخدم العمل متعدد الأطراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول التي تمارس نفوذها على النظام متعدد الأطراف، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا النظام قادراً على تسهيل تسوية النزاعات سلمياً، وتعزيز الأمن، وابتكار حلول للتهديدات الدولية الجسيمة، كما دعا معاليه إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة، وليس فقط الحكومات، ويشمل ذلك ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقد عقد هذا الاجتماع خلال رئاسة روسيا الاتحادية لمجلس الأمن لشهر أبريل، وبمشاركة معالي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي.

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