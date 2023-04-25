عبدالله بن زايد يثمّن دور السعودية في إجلاء رعايا الإمارات من السودان

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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ثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وشكر سموه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على المساعدة على إجلاء مواطني الدولة من السودان، مشيداً بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.

في الأثناء، أفادت وزارة الخارجية المصرية بإجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان براً «بالتنسيق مع السلطات السودانية»، بعد إجلائها 177 عسكرياً الأسبوع الماضي. وأعلن الأردن السبت أنه باشر إجلاء نحو 300 أردني. وأعلنت بغداد الأحد «إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان»، وأكدت الجزائر بدء عملية لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الجزائريين، كما أعلنت تونس البدء بإجلاء رعاياها، أمس.

قطع بحرية

في الأثناء، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترسل قطعاً بحرية لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان، ولكن ليس هناك أي عمليات إجلاء أمريكية كبيرة تجرى. وأضاف «ما زلنا نبحث الخيارات. لدينا قطع عسكرية لا تزال في المنطقة المجاورة إذا لزم الأمر، ولكن الوقت ليس مناسباً لإجراء نوع من العمليات الكبيرة».

وقال كيربي للمحطة التلفزيونية «سننشر قطعاً بحرية في البحر الأحمر قبالة بورتسودان إذا ما كانت هناك حاجة لها لمساعدة الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة».

وأجلت الولايات المتحدة الأحد نحو مئة شخص من موظفي سفارتها وبعض الدبلوماسيين الأجانب من الخرطوم، في ثلاث مروحيات أرسلتها من جيبوتي إلى أثيوبيا ثمّ إلى السودان.

وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت في عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحافيين: كانت عملية معقدة وناجحة. وأعلنت فرنسا إجلاء 388 شخصاً ومن بينهم عدد من رعايا دول أخرى.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء «حفنة» من الرعايا الهولنديين، آملاً إجلاء مجموعة أخرى لاحقاً. وأعلنت ألمانيا إجلاء 300 شخص، ومن بينهم مواطنون وأفراد من جنسيات أخرى، بعد محاولة فاشلة الأربعاء الماضي.

وقالت إيرلندا إنها باشرت «عملية إجلاء» رعاياها البالغ عددهم 150 شخصاً. وأرسلت السويد 150 عسكرياً لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها، فيما أكدت فنلندا أنه تم إجلاء 10 فنلنديين.

أفريقيا وآسيا

وتسعى تشاد لإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها في الخرطوم. وتعتزم نيجيريا المباشرة بإجلاء قرابة 3000 من مواطنيها، غالبيتهم طلاب، على متن حافلات إلى مصر من اليوم الثلاثاء. وأعلنت دولة جنوب إفريقيا أنها بدأت إجلاء عشرات من مواطنيها العالقين في السودان.

وأعلنت النرويج إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم. وأفادت سويسرا بإجلاء سبعة من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا.

وقالت الهند إن لديها طائرتين عسكريتين «على أهبة الاستعداد» في المملكة العربية السعودية، وإن سفينة تابعة للبحرية وصلت إلى بورتسودان، ولكن أي إجلاء «سيبقى رهناً بالوضع الأمني». وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم، فيما أعلنت الصين إجلاء أول دفعة من مواطنيها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان.

ونجحت باكستان في إجلاء 427 باكستانياً عالقاً إلى بورتسودان من أجل إعادتهم إلى البلاد.

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