الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة لثلاثة أيام في السودان

المصدر: عواصم - وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر، و«السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى».

وتحدث غوتيريس إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، وغيرها من المنظمات ذات الصلة. في الأثناء دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى وقف الاشتباكات.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما أردوغان أمس الخميس، بحث خلالهما التطورات في السودان، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. ودعا الرئيس التركي كلاً من البرهان ودقلو إلى «وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار»، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

استمرار الاشتباكات

ورغم الهدنة المعلنة الأربعاء، وردت تقارير عن وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار أمس الخميس في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

وأشارت مصادر حسب «العربية» إلى «تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم بحري».

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (وسط). وأبلغ شهود عيان حسب «الأناضول» أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السوق الكبير بالمدينة، ومحيط الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش. وأوضحت أن «قوة كبيرة من الدعم السريع دخلت مدينة الأبيض واشتبكت مع الجيش».

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