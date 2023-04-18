قرقاش يدعو للحوار وحل سياسي بالسودان

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري.

وقال معاليه في تغريدة على صفحته عبر موقع «تويتر»: «لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري»، وأضاف معاليه في تغريدته «يتطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار وانخراطاً إيجابياً في محادثات جادة بين كافة الأطراف»، مشدداً على ضرورة «أن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة».

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