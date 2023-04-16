أنور قرقاش: لا بديل عن ضبط النفس والحوار

المصدر: دبي - البيان

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أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن تضامن دولة الإمارات مع السودان، في ضوء الأحداث التي شهدتها الأخيرة التي أدت إلى تطور الأوضاع ووصلت إلى اشتباكات داخلية، داعياً في الوقت ذاته إلى التهدئة ووقف العنف جنباً إلى جنب مع ضبط النفس والحوار بين أطراف الصراع.

ودوّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف، ولا بديل عن ضبط النفس، والحوار بين المتحاربين».

وأضاف معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «لا خيار إلا الانتقال السلمي، وفتح صفحة جديدة، تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقاً بالسودان وشعبه».

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