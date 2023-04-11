الكويت.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: (الكويت- وكالات)

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أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث دعاهم إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن والقضاء على «الفساد والمحسوبية».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ولي العهد الشيخ مشعل الصباح: «بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية... وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية«.

وأكد على «الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل - كما عهدها العالم - محطة للدبلوماسية الناجحة».

وصدر أول من أمس مرسوم بتشكيل الحكومة الـ43 في تاريخ البلاد، والثالثة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها نواف خلال 8 أشهر، بعد نحو شهر من تكليف رئيسها،وشهد التشكيل الجديد استمرار 8 وزراء من الحكومة السابقة وخروج 7 مع تغيير أسماء بعض الحقائب، إلى جانب تقليل عدد النواب الوزراء (المحللين) من وزيرين إلى واحد وهو د. بدر الملا.ولم تشهد الحكومة تغييراً في الوزراء المكلفين بالحقائب الرئيسية مثل النفط والخارجية، لكنها شملت تعيين وزير جديد للمالية،وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير الماضي بعد أزمة مع البرلمان.

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