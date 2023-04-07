قرقاش: الحكمة والعقلانية بوصلة الإمارات ولن تحيد عن نهجها

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحكمة والعقلانية بوصلة ونهج الإمارات التي لن تحيد عنهما، وأنها مستمرة بثقة في مسارها الذي اختارته.

وقال معاليه عبر تويتر: مستمرون بثقة في مسارنا الذي اخترناه عن قناعة راسخة، وطالما كانت الرؤية والحكمة والعقلانية بوصلتنا لن نحيد عن نهجنا رغم الحملات اليائسة من التدليس والتلفيق ضد الإمارات كلما حققت إنجازاً وانتقلت للعالمية في توجهها التنموي والاقتصادي.

واختتم معاليه قائلاً: "فأما الزبد فيذهب ويبقى في الأرض ما ينفع الناس".

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