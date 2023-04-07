الإمارات تشارك بالاجتماع العربي لبحث اقتحام المسجد الأقصى

المصدر: القاهرة - (وام - دبي - البيان)

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شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لاتخاذ موقف عربي موحد على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.

وترأس وفد الإمارات مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى lمصر مندوبة الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية.

عقد الاجتماع برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أدان اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واعتبره «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني».وأعلن أنه في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات»،مطلقاً «تحركاً دبلوماسياً للدفاع عن القدس». فيما اعتبرت مصر الاقتحام «تقويضاً لجهود التهدئة».

وأعلن مجلس الجامعة العربية، في بيان عقب الاجتماع، «عزم الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة على جميع الصُعد ، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية».

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