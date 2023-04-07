السعودية وإيران.. اتفاق على إعادة فتح السفارات والقنصليات

المصدر: بكين- البيان، ووكالات

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اتفقت السعودية وإيران، أمس، على بدء ترتيبات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتبادل زيارات المسؤولين، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات، بحسب بيان مشترك وقعه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين.

واتفق الجانبان، في بيان مشترك، على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، بما في ذلك تأشيرات العمرة.

تكثيف اللقاءات

وعبّر الجانبان في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية على صفحتها في «تويتر»، ووزعته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية.

وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات، بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما. كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.

تفعيل الاتفاقات

كما نص البيان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، وتفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998.

كما دعا وزير الخارجية السعودي، نظيره الإيراني، لعقد لقاء ثنائي في الرياض. وقد رحّب عبد اللهیان بالدعوة، ووجّه للأمير فیصل بن فرحان دعوة لزيارة إيران، وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران، وقد رحب بن فرحان بالدعوة.

وجرى خلال مأدبة غداء العمل، التطرق إلى العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما جاء في الاتفاق الثلاثي، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين والشعبين.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني، على استضافة هذا الاجتماع، كما عبّر الجانبان عن شكرهما للحكومة السويسرية، لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.

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