قرقاش: التوجه السياسي للإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم، ويستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة.

وقال معاليه في حسابه على تويتر" التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم، ويستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة وهذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الاسرائيلي".

وأضاف" الإمارات وضمن هذا التوجه ماضية نحو تعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم، وتدعم مسار السلام والاستقرار بالتعاون مع الأشقاء العرب واسرائيل والشركاء الدوليين في سبيل تفادي التصعيد الاقليمي والالتفات إلى فرص التنمية والتطور. الامارات داعم دائم للجهود الخيرة في هذا الاتجاه".

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