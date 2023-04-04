عبد الله بن زايد يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

تم، خلال اللقاء الذي عُقد في مدينة بريشتينا، بحث علاقات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في عدة قطاعات، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع في منطقة البلقان والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوسوفو والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما أشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع دول البلقان ودعم جهودها التنموية بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

من جانبها، رحبت دونيكا جيرفالا شوارتز بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما أشادت بدعم دولة الإمارات لبلادها على مختلف الصُّعُد، مؤكدة المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء عمر سيف غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونبيلة الشامسي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، والسفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وصل، في وقت سابق، إلى كوسوفو في زيارة عمل حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

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