عبد الله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى اليونان، مختلف أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في عدة مجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد سموه ووزير خارجية اليونان عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين التي بدأت عام 1975، وشهدت على مدار عقود تطوراً مستمراً، وتعززت مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2020.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الجهود الدولية المبذولة في مكافحة التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري.

وناقش سموه ووزير خارجية اليونان الأوضاع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بما حققه البلدين من إنجازات تنموية ملموسة في مختلف القطاعات من جراء شراكتهما الاستراتيجية الراسخة.

من جانبه، رحب نيكوس ديندياس بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تشكّل دفعاً قوياً لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

حضر اللقاء عمر سيف غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسليمان حامد المزروعي، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

عبد الله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجيةhttps://t.co/gxyQQxn2hq@ABZayed pic.twitter.com/vwE8YXT1xd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2023

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز