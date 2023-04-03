قرقاش: كتاب مايكل نايتس يظهر جرأة قواتنا باليمن

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن كتاب مايكل نايتس حول عملية تحرير عدن من قبضة ميليشيات الحوثي «يظهر جرأة المهمة التي نفذتها القوات الإماراتية والمقاومة الجنوبية ضمن حملة عاصفة الحزم»، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أن «الكتاب يسجل تضحيات كوكبة من أعز وأوفى أبناء الإمارات الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في ساحة الشرف».

وفي تغريدة ثانية، أكد معاليه، أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي.

وأوضح أن ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة، مؤكداً أن الإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر.

وقال معاليه «زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى، ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر».

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