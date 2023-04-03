أوامر ملكية بتعيينات جديدة في السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، عدة أوامر ملكية، شملت إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وفقاً لموقع «العربية.نت».

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

ونصت الأوامر على تعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية «واس». وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

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