الإمارات تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية

المصدر: البيان

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نصحت وزارة الخارجية المواطنين بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ".

وأكدت الوزاره أنه انطلاقاً من الحرص على سلامة مواطني الدولة، فإنها تنصح بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية.

وتهيب الوزارة بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ" وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، تهيب الوزارة بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024".

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