شي جين بينغ: مستعدون للمساهمة بالسلام والتنمية في الشرق الأوسط

المصدر: الرياض، بكين - وكالات

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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، جرى خلاله «التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والصين».

فيما أعرب شي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الحوار بين الرياض وطهران، والعمل مع المملكة لبذل جهود شاملة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، يسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن «تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران»، وفق ما ذكر بيان عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس الثلاثاء.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور السعودية في تعزيز تطوير علاقات الصين مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط، وفق البيان.

من جهتها أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الرئيس الصيني أبدى استعداد بلاده خلال الاتصال الهاتفي للعمل مع المملكة العربية السعودية لبذل جهود شاملة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، يسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع السعودية لتنفيذ نتائج زيارته للرياض والقمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين ومجلس التعاون الخليجي العام الماضي، ومواصلة دعم بعضهما البعض بقوة في القضايا التي تنطوي على مصالحهما الجوهرية.

وأفاد الرئيس شي بأن الجانب الصيني مستعد أيضاً لتوسيع التعاون العملي والتبادلات الشعبية مع السعودية، ودفع تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة العربية السعودية.

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