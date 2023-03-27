الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

المصدر: أبوظبي - وام- عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك، كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة «الاستفزازات المتمثلة في حرق نسخ من المصحف الشريف»، في كوبنهاغن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاستفزازات المتمثلة في حرق نسخ من المصحف الشريف، والتي حدثت مؤخراً في موقعين مختلفين في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك يوم الجمعة الماضي. واعتبرت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن «هذه الاستفزازات، التي تصدر من قبل نفس الأفراد والمجموعات اليمينية المتطرفة بذريعة حرية التعبير، نشراً للكراهية والتعصب وموجهةً ضد الإسلام والمسلمين».

ودعت السلطات الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية هذه ومنع مثل هذه الاستفزازات.

عمل تحريضي

بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات، حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البديوي قوله إن «هذه الحادثة الشنيعة هي عمل تحريضي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك».

وأكّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية «نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرف»، داعياً المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.

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