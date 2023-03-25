أنور قرقاش: الإمارات تؤمن بالحوار نهجاً لحل الأزمات

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول المنطقة التي تؤمن بالتواصل والتعاون الثنائي وتكريس الحوار، كنهج عام، قادر على حل الأزمات، إيماناً منها بأن هذا سوف يعمل على تعزيز الاستقرار والازدهار.

ودوّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «ما تشهده المنطقة من توجه عام نحو التواصل والتعاون الثنائي، والعمل على حل أزمات عقد الفوضى والمواجهات، مسار مشجع سينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار والازدهار. الإمارات مؤمنة تماماً بهذا التوجه، وهي في صدارته، ومن الضروري أن نستغل هذه اللحظة، لتكريس نهج الحوار والتواصل وتعزيزه».

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