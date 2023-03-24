محافظ اللاذقية: وقوف الإمارات بجانب سوريا دليل على العلاقات الأخوية

المصدر: وام

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ثمـن معالي المهندس عامر إسماعيل هلال محافظ اللاذقية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة المتضررين من الكارثة الإنسانية التي ضربت بعض المدن ومنها اللاذقية جراء زلزال 6 فبراير، مضيفاً أن الإمارات وقفت بجانب الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للزلزال وقامت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بإطلاق عملية الفارس الشهم 2 شملت فرق بحث وإنقاذ وإرسال مساعدات إنسانية عبر الجو والبحر.

وأكـد معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال زيارته مقر قيادة عملية "الفارس الشهم 2" باللاذقية، على العلاقات القوية والأخوية المتجذرة بين الدولتين الشقيقتين، والتي ترجمتها زيارة فخامة بشار الأسد الرئيس السوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ، مشيراً إلى النتائج المثمرة للزيارة ودلالة قوية على دعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين.

ووجـه معاليه، الشكر والعرفان بالنيابة عن محافظة اللاذقية، إلى الإمارات حكومة وشعباً وأيضاً إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية الفارس الشهم، والمستمرة حتى هذه اللحظة ولم تنقطع في توزيع المساعدات المعيشية والمستلزمات الطبية، مبينـاً أن الهلال الأحمر شرع في إنشاء مبانٍ مؤقتة خلال الأشهر المقبلة لإغاثة متضرري الزلزال، كهدية من الشعب الإماراتي إلى أخوته في سوريا.

جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 2"، أحد صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، والتي تواصل جهودها ودعمها للجمهورية العربية السورية.. سيرت 169 طائرة وسفينة حتى الآن، مُحملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

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