الإمارات تتضامن مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس، عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى أفغانستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ضحايا

وتفصيلاً، لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين في باكستان وأفغانستان، جرّاء زلزال قوي ضرب المنطقة أول من أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤولون في البلدين أمس الأربعاء. ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس «ريختر»، كان في جبال هندو كوش في إقليم بدخشان ذي الكثافة السكانية المنخفضة بشمال شرقي أفغانستان، بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، على عمق 187 كيلومتراً، وقع حوالي الساعة العاشرة مساءً (17:30 بتوقيت «غرينتش»).

من ناحيتها، ذكرت إدارة الأرصاد الباكستانية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، حيث أجبرت الهزّات القوية الأشخاص في المدن الكبرى على الفرار من منازلهم. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، إن 9 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم شمال غربي البلاد، حيث انهار أكثر من 10 منازل بفعل الزلزال.

وصرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، بلال فايزي، لوكالة «أسوشيتد برس»، بأن أكثر من 200 شخص نقلوا إلى مستشفيات بمنطقة وادي سوات في إقليم خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، وهم في حالة صدمة. وأضاف فايزي لوكالة «فرانس برس»: «كان زلزالاً قوياً، وخشينا أضراراً هائلة بسبب شدته، ولهذا السبب أصدرنا تحذيراً».

أضرار

في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، شرفات زمان، إن 4 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في أفغانستان فيما أصيب أكثر من 70. وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في شمال غربي أفغانستان، تيمور خان، إن منازل عدة مبنية بالطوب انهارت في مناطق نائية. وأضاف «ما زلنا نجمع البيانات حول الأضرار».

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