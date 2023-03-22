مقتل شخص وإنقاذ 7 آخرين في انهيار مبنى في العاصمة القطرية

المصدر: أ ب

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انهار مبنى يوم الأربعاء في العاصمة القطرية، الدوحة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات هناك.

وصفت وزارة الداخلية القطرية المبنى بأنه مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.

لم تعرض السلطات تفسيرا على الفور لانهيار المبنى.

وسمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

طوق الدفاع المدني والشرطة موقع الانهيار الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا، مع العديد من سيارات الاسعاف وحفار.

وطلب من السكان الاخلاء حفاظا على سلامتهم.

يشار إلى أن قطر استضافت كأس العالم أواخر العام الماضي.

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