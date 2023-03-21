السعودية.. مرصد تمير يعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم

المصدر: البيان

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أعلن مرصد تمير عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

وترجو المحكمة ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



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