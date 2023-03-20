القضاء يبطل انتخابات «الأمة الكويتي»

المصدر: دبي، الكويت - البيان

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أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، أمس، انتخابات 2022، وأعادت مجلس الأمة (البرلمان) السابق. وقضت المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت بـ«إبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها (...) وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن».

يأتي الحكم في وقت تجددت التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة، وفق ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، مضيفة أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كان تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وبذلك الحكم، تسدل المحكمة الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35.

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