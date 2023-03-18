السعودية تعلن موعد انتهاء التقديم لحجاج الداخل لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، موعد انتهاء تقديم الحجاج من داخل المملكة لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من مواطنين ومقيمين، وموعد فتح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل السعودية يستمر حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وأضافت، أن التقديم سيُتاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر في يوم 11 رمضان، وذلك حتّى نفاد الأماكن المتاحة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل عبر الرابط التالي https://localhaj.haj.gov.sa، أو عبر تطبيق «نسك».

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