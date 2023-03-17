الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود لدحض فكر «داعش» المتطرف

المصدر: (لندن - وام)

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شاركت الإمارات في اجتماعات مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والتي تترأسها الدولة مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي انعقدت في لندن.

وركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وأفريقيا وأفغانستان.

وأكد عبدالرحمن النيادي مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال الكلمة الافتتاحية، على ضرورة مواصلة جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل تنظيم داعش وفكره المتطرف، مؤكداً عزم الإمارات على العمل مع الشركاء لمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.

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