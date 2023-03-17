مجلس الأمن يعتمد بالإجماع مقترحين إماراتيين بشأن أفغانستان

المصدر: أبوظبي، نيويورك - البيان

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اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارين اقترحتهما دولة الإمارات واليابان، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إجراء تقييم مستقل للنهج الدولي تجاه أفغانستان. وأثنى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على العمل الاستثنائي للدبلوماسيين الإماراتيين في مجلس الأمن.

فخر

ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «فخور حقاً بالعمل الاستثنائي لدبلوماسيينا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل كجسر لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد».

وقالت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان إنه «في ظل هذا المنعطف الحرج الذي تمر به أفغانستان، ووسط التحديات التي تواجهها تبعث مثل هذه الاعتمادات برسالة واضحة للمجتمع الدولي والشعب الأفغاني، مفادها وحدة المجلس وثبات مواقفه بشأن أفغانستان». وأضافت «وجه المجلس برسالة قوية وموحدة - لن يتم التخلي عن أفغانستان، ولا سيما نسائها وفتياتها».

وأضافت معاليها «فيما يتعلق بالقرار الثاني الذي صوتنا عليه المتعلق الطلب من غوتيريس، إجراء تقييم مستقل للنهج الدولي تجاه أفغانستان، أود أن أعرب عن تقديرنا العميق للمشاركة البناءة بشأن الاقتراح .

وتابعت «يعكس هذا الاقتراح اعترافنا بأن أفغانستان تواجه مجموعة استثنائية من التحديات، من التدهور الحاد في حقوق النساء والفتيات، إلى ارتفاع الاحتياجات الإنسانية، والتهديد الأمني المتصاعد، فضلاً عن الوضع الاقتصادي غير المستدام». وأردفت «يجب أن نعطي الأولوية للتكامل بين جهود جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة - بما في ذلك جهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف».

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