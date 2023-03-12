صقر غباش: الإمارات حثت على تفعيل الحوار لحل أزمة أوكرانيا

المصدر: وام

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات حثت على تفعيل الحوار لحل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أولكسندر كورنينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، والوفد المرافق له على هامش اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حضر اللقاء كل من: مروان عبيد المهيري، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وسهيل نخيرة العفاري، وسعيد العابدي أعضاء المجلس الوطني، وكل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن موقف دولة الامارات كان وما يزال واضحاً تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حثت دولة الإمارات على تفعيل الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، وإنهاء الحرب حفاظاً على أرواح المدنيين وتغليباً للغة العقل، وهذا النهج هو نهج أصيل في سياسة الدولة التي لطالما أكدت على أن السلام بين دول العالم هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب، وليست الحروب والتوترات.

ونوَّه بأن دولة الإمارات تدعم كل الجهود المبذولة لحل الوضع الراهن، والجهود الدبلوماسية، وتؤكد أهمية خفض التصعيد تمهيداً للتوصل لحل سياسي، وتعرب عن قلقها من التصعيد وتداعيات استمرار الصراع على أرواح الابرياء وعلى الاستقرار والأمن الدوليين.

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