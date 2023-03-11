قرقاش: نرحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية. وقال معالي أنور قرقاش في تغريدة عبر «تويتر»: «نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن».

وأضاف معاليه قائلاً: «الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع».

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