الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في تل أبيب وكنيسة بهامبورغ الألمانية

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم- وكالات

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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، كما أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ بألمانيا، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينياً أطلق النار فأصاب ثلاثة أشخاص وسط تل أبيب في وقت متأخر أول من أمس . وأضافت أن المهاجم تلقى طلقاً نارياً، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قُتل.

استنكار

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 8 أشخاص، بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ شمالي البلاد. وذكر بيان للشرطة أنها تلقت اتصالاً مساء أول من أمس ، داخل كنيسة، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا قتلى ومصابين بجروح خطيرة.

وأفادت الشرطة - في سلسلة تغريدات على حسابها في «تويتر»- بأنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، تعتقد أنه الجاني، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده. وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون ذكرها تفاصيل.

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