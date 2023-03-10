"مدينة الخدمات الإنسانية" في دبي تسير رحلة إغاثية لسوريا تحمل 29 طناً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، جهودها للاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا حيث سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي رحلة إغاثة إنسانية أخرى إلى دمشق وعلى متنها 29 طناً من المواد الإغاثية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستفيد منها أكثر من 36 ألف شخص تضرر من الزلزال ليصل عدد الشحنات التي انطلقت من المدينة إلى 67 شحنة مساعدات لسوريا وتركيا.

وأكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أنها مستمرة في تسيير رحلات إغاثة والعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والشركاء، وتدرك أهمية العمل المنظم والسريع وجهود الإغاثة المنسقة في مثل هذه الحالات، إذ تعمل على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز