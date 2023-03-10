قرقاش: الإمارات ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

المصدر: البيان

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أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ترحيب الإمارات بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،

وقال معاليه عبر تويتر: نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

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