قرقاش: رسالة الإمارات للمنطقة والعالم محورها الاستقرار والتنمية والازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رسالة القيادة الإماراتية للمنطقة والعالم محورها الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي، مضيفاً أن هذا ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقاءاته بقادة العالم الزائرين للإمارات.

وفي تغريدة على «تويتر» كتب معاليه: «رسالة القيادة الإماراتية للمنطقة والعالم واضحة ومحورها الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي، وهذا ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال لقاءاته بقادة العالم الزائرين للإمارات»، وأضاف أن «تعزيز الجسور وتصفير المشاكل والبناء الجاد للمستقبل يمثل خيارنا الاستراتيجي الأول ولا حياد عنه».

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