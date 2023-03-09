الإمارات تدعو لمشاركة النساء في قضايا الأمن والسلام

المصدر: نيويورك - البيان

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دعت دولة الإمارات إلى مشاركة النساء في جميع القضايا المتعلقة بالأمن والسلام على مستوى العالم.

وخلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في بيان الإمارات الذي نشره باللغة الإنجليزية موقع بعثة الدولة في الأمم المتحدة، أنه لا ينبغي التقليل من مساهمة المرأة في السلام وفي بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر عدلاً وسعادة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة جزء لا يتجزأ من بناء الدول، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت معالي الكعبي في بيان الدولة: «إنه مع كل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء والفتيات نتراجع خطوتين، حيث إن هناك هجمات عنيفة وكراهية ضد النساء، مشيرة إلى إقصاء منهجي للنساء في أفغانستان، وكذلك اضطرار النساء إلى الهروب من منازلهن، بسبب الآثار المدمرة للزلازل في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا».

وشدد البيان على أن الإمارات تشارك الأهداف، التي تؤمن بأنها تدعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، داعية إلى أن يكون جدول أعمال المرأة والسلام والأمن موضوعاً رئيسياً يجري النظر من خلاله إلى التهديدات الناشئة والجديدة، ومشيرة إلى تغير المناخ كونه مثالاً، باعتباره أكبر تهديد يواجهه العالم، ويؤثر على النساء وعلى فرص التعليم والعمل والصحة والسلامة الجسدية.

قضايا المناخ

وشدد بيان الإمارات على ضرورة دعم مشاركة النساء في الجهود المبذولة في معالجة القضايا الناجمة عن المناخ، مشيراً إلى استعداد الإمارات لاستضافة COP28، حيث إن ثلثي فريق القيادة وأكثر من نصف فريق الإدارة من النساء.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يلتزم بالتنفيذ الكامل لأجندة المرأة والسلام والأمن، في جميع السياسات وبالشراكة مع جميع شرائح المجتمع. وأعاد التذكير بأن الإمارات عقدت قبل عام مناظرة وزارية مفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعياً إلى نهج متوازن وشامل في معالجة الأزمات والنزاعات، ما يفضي إلى تعزيز دور المرأة في جميع مراحل الصراع.

وقالت معالي الكعبي في بيان الدولة: إن حماية النساء تعد من أقوى الأدوات للدفاع عن مشاركتهن وتمكينهن، حيث لا تزال جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على الجندرة أرخص أسلحة الحرب، وترهب مجتمعات بأكملها، وتسيطر عليها.

وقالت «يجب علينا أيضاً أن نواجه حقيقة أن مرتكبي العنف الجنسي- في كثير من الأحيان- يتمتعون بالإفلات من العقاب على أفعالهم»، داعية الدول وأطراف النزاع لتنفيذ إطار مساءلة قوي ومتسق للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، عن طريق بناء قدرات مؤسسات المساءلة ذات الصلة وتعزيز نهج يركز على الناجين.

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